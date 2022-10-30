بيانات بريطانية: العراق أنتج 9 مليارات متر مكعب من الغاز خلال 24 ساعة في 2021

2022/10/30 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

رصدت بيانات واحصائيات لشركة BP البريطانية، أن العراق أنتج اكثر من 9 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام واحد.

وأظهرت الإحصائية، أن "انتاج العراق من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي 2021 بلغ 9.4 مليار متر مكعب، مرتفعا بنسبة 34.29 بالمئة عن العام الذي سبقه والذي بلغ فيه الانتاج 7 مليارات متر مكعب"، مبينة ان "اعلى انتاج للغاز في العراق كان في عام 2019 حيث بلغ 11 مليار متر مكعب".

وأضافت أن "معدل النمو لإنتاج الغاز في العراق ما بين عام 2011 و2021 ارتفع بنسبة 4 بالمئة"، مشيرة إلى أن "نسبة إنتاج العراق بالنسبة لإنتاج العالم تبلغ 0.2 بالمئة".

عربيا وحسب "الاحصائية فان السعودية جاءت اولا بأكبر منتج للغاز الطبيعي في عام 2021 بمقدار 177.3 مليار متر مكعب تليها قطر بمقدار 177 مليار متر مكعب تليها الجزائر بمقدار 100.8 مليار متر مكعب تليها مصر بمقدار 67.8 مليار متر مكعب".

عالميا فإن "أمريكا جاءت بالمرتبة الأولى كأكبر منتج للغاز خلال عام 2021 بمقدار 934.2 بالمئة تليها روسيا بمقدار 701 مليار متر مكعب ومن ثم جاءت ايران بمقدار 256.7 مليار متر مكعب ".

وعلى الرغم من قلة انتاج العراق من الغاز إلا أنه يأتي بالمرتبة 12 بأكبر احتياطي للغاز عالميا وبواقع 130.5 ترليون قدم مكعب باليوم حسب بيانات شركة bp النفطية البريطانية لعام 2016، ويستهلك العراق معظم غازه على تغذية محطات الكهرباء فيما يستورد حاجته المتبقية من إيران.

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