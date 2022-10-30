النزاهة: السوداني يفصح عن ذمته المالية

2022/10/30 | 13:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الاحد، عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن ذمَّته الماليَّة بعد تسنُّمه المنصب ونيل كابينته الثقة.

وذكر بيان لدائرة الوقاية في الهيئة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الهيئة تلقَّت استمارة كشف الذمَّة الماليَّة الخاصَّة برئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ليغدو أول المسؤولين في كابينته المفصحين عن ذممهم الماليَّة بعد نيلهم الثقة من مجلس النواب العراقي".

يذكر ان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه وزراء كابينته في الحكومة الجديدة بكشف ذممهم الماليَّة أمام هيئة النزاهة خلال مُدَّة أقصاها أسبوع واحد من تاريخ تسنُّمهم المسؤوليَّة.

يُشارُ إلى أنَّ المادَّة (16/ أولاً/ ج) من قانون الهيئة النافذ رقم (30 لعام 2011) المُعدَّل، نصت على إلزام كلٍّ من (رئيس ونواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ومن بدرجتهم)، فضلاً عـن غيـرهم ممَّن يشغل إحـدى الوظائـف والمناصب الرسميَّة، التي تضمَّنتها المادة في فقراتها الأخرى، بتقديم إقرار عن ذممهم الماليَّة.

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