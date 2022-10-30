2022/10/30 | 13:20 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: A6gnmr8hFxM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ما هي الأغنية المفضلة لديك.. ولماذا #نسمات_زاكروس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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