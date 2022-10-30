رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل السفير الإيراني لدى العراق

2022/10/30 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق السيد محمد كاظم آل صادق.



ونقل السفير الى سيادته تهنئة القيادة الإيرانية بمناسبة تسلمه مهامه، ونيل حكومته الثقة في مجلس النواب.

وشهد اللقاء استعراض مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين الجارين، وسبل تعضيدها وتنمية التعاون المتبادل على مختلف الصعد والمجالات.وأعرب السيد رئيس مجلس الوزراء خلال اللقاء، عن إدانته للاعتداء الإرهابي الأخير الذي شهدته مدينة شيراز، مؤكداً تضامن العراق حكومة وشعباً مع الضحايا.

كما جرى التأكيد على أهمية الشراكة والعمل الثنائي بين العراق وإيران، من أجل تعزيز التنمية المستدامة لمصلحة الشعبين الصديقين، والعمل على ترسيخ الاستقرار لعموم شعوب المنطقة.

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