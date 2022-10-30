نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم يباشر مهام عمله رسمياً في الوزارة

2022/10/30 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلّم السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، اليوم الاحد، حقيبة وزارة التخطيط، رسميا من سلفه الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم، الذي اصبح وزيرا للصناعة والمعادن.

واكد السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، في كلمة له خلال مراسيم الاستلام والتسليم بحضور وكيلي الوزارة ورؤساء الاجهزة والمراكز والمديرين العامين فيها، اكد حرصه الكبير على نجاح واستمرارية العمل بوتيرة اعلى، وان تسود روح الفريق الواحد في انجاز المهام المناطة بالوزارة وتشكيلاتها المختلفة، مشددا على انه سيعمل على اكمال المشاريع التي بدأتها وزارة التخطيط، ومعالجة جميع الظواهر السلبية، كاشفا عن توجهاته المقبلة في ان يكون العمل ميدانيا، وان تكون الوزارة اكثر قربا من الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، من اجل معالجة جميع الاشكالات التي تكتنف تنفيذ المشاريع الاستثمارية، لان المواطن ينتظر من هذه الحكومة الكثير.من جانبه، اعرب الاستاذ الدكتور خالد بتال النجم، وزير التخطيط السابق، عن تمنياته بالنجاح للسيد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، الاستاذ الدكتور محمد علي تميم، في اداء مهامه، في ظل الكثير من التحديات التي تواجه العمل الحكومي بنحو عام، مستعرضا المهام والمشاريع التي تضطلع بها وزارة التخطيط، ومن بينها تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، المقرر اجراؤه في الربع الاخير من العام المقبل.

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