الدكتور إبراهيم نامس الجبوري يتسلم مهامه رسمياً وزيراً للتربية

2022/10/30 | 13:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تسلّم وزير التربية الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ، اليوم الأحد 30 تشرين الأول 2022 ، مهام عمله بشكل رسمي من سلفه الأستاذ علي حميد الدليمي، وذلك بعد أن حاز على ثقة مجلس النواب العراقي ضمن حكومة رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني .

وحضر مراسيم الاستلام السادة الوكلاء والمديرون العامون في الوزارة، حيث بارك الدليمي للسيد الوزير الدكتور إبراهيم نامس الجبوري تسلمه المنصب الجديد وتمنى له التوفيق والسداد في هذه المهمة خدمةً للصالح العام ولأبناء الشعب العراقي .

وقال وزير التربية لدى مباشرته بمهمة إدارة حقيبة التربية: إن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود والعمل على النهوض بواقع التعليم بالشكل الذي يليق بالإرث العلمي للعراق، فضلاً عن تحديد الأولويات بما يسهم في استعادة العراق لدوره الريادي تربوياً على المستويين الإقليمي والعالمي.

وأضاف: أن نجاح الوزارة يتحقق بتظافر جهود جميع ملاكات الوزارة بالتنسيق مع الأوساط التربوية كافة، داعياً إلى إيلاء الوزارة اهتماماً حكومياً خاصاً في المرحلة المقبلة نظراً للظروف والتحديات الكبيرة التي تواجهها العملية التربوية في البلاد.

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