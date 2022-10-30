2022/10/30 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزيرة الاتصالات هيام الياسري،

اليوم الأحد، عن ذمتها المالية اثناء

تسنمها لمهام الوزارة رسمياً.

وذكرت وزارة الاتصالات في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، أن "خطوة الياسري

تأتي التزاماً بتوجيهات رئيس

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أول وزيرة بحكومة السوداني تكشف عن ذمتها المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أول وزيرة بحكومة السوداني تكشف عن ذمتها المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).