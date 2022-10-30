وزير الكهرباء: لا عذر لنا الا النجاح

2022/10/30 | 13:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم

الاحد، خلال مباشرته مهام عمله وزيراً

للكهرباء، انه " لا عذر لنا الا النجاح

وقال فاضل بحسب بيان للوزارة وتلقته

وكالة نون الخبرية، انه "سنعمل على ان

نرفع هذا الحم

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