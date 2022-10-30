2022/10/30 | 13:22 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم
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الاحد، خلال مباشرته مهام عمله وزيراً
للكهرباء، انه " لا عذر لنا الا النجاح
وقال فاضل بحسب بيان للوزارة وتلقته
وكالة نون الخبرية، انه "سنعمل على ان
نرفع هذا الحم
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء: لا عذر لنا الا النجاح) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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