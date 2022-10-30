وزير التجارة الجديد يطلق حزمة تعهدات بعد مباشرته بمهام عمله

2022/10/30 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداطلق وزير التجارة اثير داود سلمان الغريري، اليوم الأحد، حزمة تعهدات بعد مباشرته بمهام عمله.وذكرت وزارة التجارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ان "الغريري تسلم مهامه رسميا وزيرا للتجارة اليوم الاحد وبحضور وزير التجارة السابق علاء الجبوري".واضافت ان "الغريري شكر وزير التجارة السابق على جهوده التي بذلها خلال مسيرة قيادته للوزارة مع تقديم درع التميز والابداع".وقال الوزير الجديد وفقاً للبيان، اننا "سنعمل على تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء على اتخاذ اجراءات عملية بخصوص مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وبما يعزز دعم المواطنين من الفئات الفقيرة"، متعهدا "بتنفيذ جميع متطلبات المنهاج الحكومي بما يخدم المواطن وتطوير عمل الوزارة للمرحلة المقبلة".

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