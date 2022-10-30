بالوثيقة.. البنك المركزي يوجه بحجز أموال عدة شخصيات بينهم ’زهير نور’

2022/10/30 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اوضحت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي، توجيهه للمصارف بحجز اموال عدة شخصيات على خلفية قضية سرقة اموال الامانات الضريبية.

وبحسب الوثيقة الصادرة من المركزي بتاريخ 26 تشرين الاول الجاري، وتلقتها (بغداد اليوم)، "اصدر البنك توجيها الى المصارف بحجز أموال عدة شخصيات بينهم زهير نور".

وأثارت القضية التي وصفت بأنها "سرقة القرن" في العراق الكثير من الجدل واللغط والاتهامات، ما استدعى هيئة النزاهة الى فتح تحقيق رسمي بالحادثة.

وكشف كتاب رسمي صادر عن هيئة الضرائب في وقت سابق، أن مبلغ 2,5 مليار دولار، جرى سحبه بين سبتمبر 2021 وأغسطس 2022 من مصرف الرافدين الحكومي، عبر 247 صكاً مالياً، حرّر إلى خمس شركات، قامت بصرفها نقدا مباشرة.

ويعتقد أن الأموال صرفت بعد ورود كتب تطالب بتسهيل صرفها وموقعة من رئيس اللجنة المالية النيابية للدورة السابقة هيثم الجبوري.

وفي وقت سابق، حصلت (بغداد اليوم)، على صور ومقاطع فيديو، ترصد لحظة توقيف المتهم والمعروف أيضا باسم "نور المظفر"، في مطار بغداد، قبل محاولة الهروب خارج البلاد من قبل وزارة الداخلية.

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