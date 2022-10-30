حريق ’هائل’ يلتهم مخازن الفلين وسط الناصرية (فيديو)

2022/10/30 | 13:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قاراندلع حريق هائل، اليوم الأحد، بمجموعة من مخازن الفلين وسط مدينة الناصرية.وتنشر (بغداد اليوم) مقطعاً فيديوياً يوثق لحظة إندلاع حريق كبير بمخازن الفلين في منطقة السيف وسط الناصرية.

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