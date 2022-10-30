2022/10/30 | 13:42 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب...

ظهرت المقالة الملك الحسين يغير اسمه بناء على نصيحة الامام الخميني أولاً على المسلة.

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