الرئيس اللبناني يوقع مرسوم إقالة الحكومة ويغادر القصر الرئاسي

2022/10/30 | 13:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر الرئيس اللبناني، ميشال عون، القصر الرئاسي، الأحد، قبل انتهاء ولايته رسميا منتصف ليل الاثنين.

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