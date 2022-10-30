2022/10/30 | 13:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية .. المدارس المسائية غير مشمولة بــ قرار عدم الرسوب " وثيقة ") نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية .. المدارس المسائية غير مشمولة بــ قرار عدم الرسوب " وثيقة ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).