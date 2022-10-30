ديلي ميل: الروس اخترقوا هاتف ليز تراس ووصلوا الى تفاصيل سرية للغاية منها تخص الدولة وشخصية

2022/10/30 | 13:59 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن الهاتف الشخصي لرئيسة الوزراء السابقة ليز تراس اخترقه من يشتبه بأنهم عملاء يعملون لصالح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما كانت وزيرة للخارجية.حيث أفاد تقرير الصحيفة أن هؤلاء العملاء تمكنوا من الوصول إلى “تفاصيل … Readmore

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