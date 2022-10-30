خبراء الصحة ينصحون بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا قبل عيد الهالوين..ما السبب؟

2022/10/30 | 14:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادة ما تبلغ حالات الإصابة بفيروس الإنفلونزا ذروتها في ديسمبر/كانون الأول أو يناير/ كانون الثاني أو فبراير/شباط، وهذا هو الحال عادة.لكن في بعض الأحيان يمكنك أن ترى الكثير من حالات الإصابة بفيروس الإنفلونزا في نوفمبر/تشرين الثاني، ويبدو أن هذا العام قد يكون أحد تلك الأوقات.وينصح خبراء الصحة الأشخاص بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا قبل عيد الهالوين هذا العام، ما السبب؟

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