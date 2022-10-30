أكثر من 160 مليون مسافر عبر مطار إسطنبول في 4 سنوات

2022/10/30 | 14:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلن وزير المواصلات والبنية التحتية التركي عادل قره إسماعيل أوغلو، أن أكثر من 160 مليون مسافر استخدموا مطار إسطنبول خلال 4 سنوات.

وفي بيان للوزير التركي بمناسبة مرور 4 سنوات على افتتاحه في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أشار إلى أنّ مليونا و109 آلاف و386 رحلة طيران تمت في المطار.

وأوضح أنّ هذه الأرقام تأتي رغم جائحة كورونا وما تخللها من قيود السفر عالميا.

وأكد أنّ مطار إسطنبول أصبح في فترة وجيزة من أهم محطات الترانزيت في العالم.

وأشار أنّ 19 مليونا و957 ألفا و147 مسافرا استخدموا مطار إسطنبول في الربع الثالث من عام 2022، متجاوزا أعداد المسافرين في مطارات لندن وباريس وأمستردام.

وبين أنّ مطار إسطنبول سجل رقما قياسيا في يوليو/تموز الماضي بـ 1422 رحلة طيران يوميا.

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