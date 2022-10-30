2022/10/30 | 14:26 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: اوضحت وثيقة صادرة عن البنك المركزي العراقي، الاحد، 30 تشرين الاول،...

ظهرت المقالة البنك المركزي يوجه المصارف بحجز اموال شخصيات متورطة بسرقة أمانات الضرائب أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البنك المركزي يوجه المصارف بحجز اموال شخصيات متورطة بسرقة أمانات الضرائب) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البنك المركزي يوجه المصارف بحجز اموال شخصيات متورطة بسرقة أمانات الضرائب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).