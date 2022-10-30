وزير الكهرباء: الحكومة واعية لخطورة ملف الطاقة واصلاحه

2022/10/30 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الأحد، أن الحكومة واعية لخطورة ملف الطاقة وإصلاحه، فيما أشار إلى أن الوزارة ستعمل على حل مشاكل الكهرباء بجميع المحافظات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل أكد خلال مباشرته مهام عمله، أهمية العمل لرفع الحمل عن كاهل المواطنين، ولسنا معفيين من اي تداعيات ولا عذر لنا الا النجاح".

وذكر الوزير ان "هنالك اولوية وعناية كبيرة لملف الكهرباء، التي لها خصوصية حكومية"، مؤكداً "الحكومة تعي خطورة هذا الملف واصلاحه".

وأضاف وزير الكهرباء "سنركز على المحاور المهمة والحاكمة والرئيسة، وسنمضي بخطط الوزارة القصيرة والمتوسطة المدى"، مشيراً إلى أن "الوزارة ستعمل على حل مشاكل الكهرباء بجميع المحافظات، وهذا واجبنا وصميم عملنا الخدمي".

وأوضح "نحتاج إلى الدعم الذي نعول عليه وسنحقق الكثير، وسنشعر المواطنين اننا السند والعون"، لافتاً الى "اننا لن نكون معنيين بغير الملف الفني والخدمي فقط".

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