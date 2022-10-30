النهرين يحدد مليار دينار مقدار تمويل مرابحة الطاقة الشمسية

2022/10/30 | 14:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف النهرين الاسلامي ( مصرف حكومي)، يوم الأحد، عن تحديد مدة سداد تمويل مرابحة الطاقة الشمسية بـ(5سنوات) ومقدار ربحي 6% .

وقال البنك في بيان، ان "الحد الاعلى للتمويل هو مليار دينار والخاص بالمجمعات السكنية ذات البناء العمودي"، مبينا ان "طالب التمويل عليه تقديم كفيل واحد او اكثر من موظفي الدولة على ان يعادل انصاف صافي الراتب ضعف القسط الشهري او اكثر وان تتناسب فترة السداد مع سن الاحالة على التقاعد لطالب التمويل او الكفيل ".

واضاف، ان مدة سداد القرض هو 5 سنوات وبمقدار ربحي 6 بالمئة ولمرة واحدة من مبلغ المنح موزعة بواقع (1%) لصالح البنك المركزي و(5%) لصالح المصرف.

واشار الى انه "يتم تقديم الطلبات عبر الاستمارة الالكترونية على الموقع الالكتروني (https://iq.tamwil)،و ان القسط الاول يستحق بعد (30 يوما) من تاريخ تسلم المنظومة".

وقرر البنك المركزي العراقي في تموز 2021 التوجه بالعمل على تشجيع اعتماد أدوات إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة، والعمل مع اللجنة العليا للإقراض لضمان تجهيز نسبة من الطاقة الكهربائية المتولدة من مصادر الطاقة المتجددة ( الألواح الشمسية) في المجمعات السكنية الاستثمارية المستفيدة من المبادرة.

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