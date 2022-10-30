 الانتخابات الإسرائيلية من منظور أردني 

2022/10/30 | 14:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تترقب الأوساط السياسية والإعلامية الأردنية، انتخابات الكنيسيت الإسرائيلي المقررة في الأول من نوفمبر المقبل، وعلى مبعدة بضعة، تدور نقاشات وتكهنات حول ما الذي ستأتي به الانتخابات المبكرة الخامسة في إسرائيل في غضون ثلاث سنوات، وهل ستختلف النتيجة هذه المرة، وكيف ستنعكس نتائجها على الوضع الفلسطيني، واستتباعاً على مصالح الأردن وحساباته؟

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