مدير نجدة بغداد يطلق حملة لمكافحة المتحرشين بطالبات المدارس

2022/10/30 | 14:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت مديرية شرطة نجدة بغداد، اليوم الاحد، استجابتها لمناشدات ادارة المدارس لمدير النجدة بشأن حالات التحرش التي تتعرض لها الطالبات.

وذكر بيان للمديرية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد ورود مناشدات من قبل بعض إدارة المدارس الخاصة بالطالبات بخصوص حالات التحرش التي تتعرض لها الطالبات، على الفور أمر السيد مدير نجدة العاصمة بغداد اللواء صباح عبد الحسن الربيعي بمعالجة الحالة المعروضة".

ووجه مدير النجدة، "بمضاعفة الدوريات قرب المدارس وايضا التجوال للقبض على المتحرشين والمخالفين، حيث تمت المتابعة من قبل السيد المدير ووجه بأن يكون هذا العمل سياق عمل ثابت".

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