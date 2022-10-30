2022/10/30 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقام قسم تقنيات صحة المجتمع في المعهد

التقني كربلاء بجامعة الفرات الأوسط

التقنية برنامجاً تدريباً بعنوان

"التنفس الصناعي والعلاج بالاوكسجين"،

وبحضور عدد من منتسبي المعهد.



وقام

بإلقاء المحاضرة كل من:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جامعة الفرات الأوسط التقنية تقيم برنامج تدريبي حول التنفس الصناعي والعلاج بالاوكسجين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جامعة الفرات الأوسط التقنية تقيم برنامج تدريبي حول التنفس الصناعي والعلاج بالاوكسجين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).