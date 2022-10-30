إيفان جابرو تتسلم حقيبة وزارة الهجرة والمهجرين

2022/10/30 | 15:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان

جابرو، اليوم الأحد، حقيبة الوزارة

خلفا للوزير السابق وكالة عثمان

الغانمي.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته وكالة نون

الخبرية، أن "الوزيرة إيفان فائق جابرو،

تسلمت اليوم

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