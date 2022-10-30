طعن ضابط والعثور على جثة منتسب.. مواقف أمنية في محافظتين

2022/10/30 | 15:03 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنكشف مصدر أمني، اليوم الاحد، مواقف امنية في محافظتي البصرة وبغداد، فيما أفاد بالعثور على جثة منتسب في شرطة النفط.

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