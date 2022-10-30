الكرملين يحدد أساس الحوار بين بوتين وبايدن

2022/10/30 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن رغبة واشنطن للإصغاء لمخاوف روسيا، بما فيها تلك المتعلقة بالأمن، قد تصبح أساسا للحوار بين رئيسي البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.وردا على سؤال صحفي حول القاعدة التي يمكن على أساسها إجراء حوار بين الزعيمين الروسي والأمريكي قال بيسكوف في بث برنامج “موسكو.الكرملين.بوتين”: “القاعدة […]

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