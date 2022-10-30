النزاهة: رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يفصح عن ذمته المالية

2022/10/30 | 15:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن إفصاح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عن ذمَّته الماليَّة بعد تسنُّمه المنصب ونيل كابينته الثقة في أول أيام دوامهم الرسمي.وقالت دائرة الوقاية بالهيئة في بيان إنها تلقَّت “استمارة كشف الذمَّة الماليَّة … Readmore

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