إلغاء الفعاليات الترفيهية في كوريا الجنوبية حدادا على ضحايا حادث التدافع الدموي

2022/10/30 | 15:32 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وسائل الإعلام بكوريا الجنوبية بأن السلطات المحلية ونجوم الموسيقى والعلامات التجارية ألغت فعالياتها في البلاد بسبب الحداد على وفاة أكثر من 150 شخصا في حادث التدافع في سيئول.

وكتبت صحيفة “هانغيوريه” أنه تم إلغاء جميع الفعاليات الاحتفالية والرسمية التي تقام في سيئول.



وقرر مجلس منطقة إتايوان السياحية الخاصة إغلاق حوالي 100 منشأة حول طريق إتايوان حيث وقعت المأساة، يوم الأحد وغدا الاثنين.



كما تم إلغاء عدد من الفعاليات في مدن ومناطق أخرى حيث تتخلص السلطات ورجال الأعمال في المتاجر والمؤسسات الأخرى من أدوات عيد الهالوين، من أجل الانضمام إلى الحداد الوطني الذي سيستمر حتى نهاية 5 نوفمبر القادم.

من جانبها أعلنت وكالة فرقة “BTS – Big Hit” الموسيقية المشهورة أنها تؤجل كل فعالياتها المرتبطة بإصدار الأغنية المنفردة الأولى “TheAstronaut” للعضو Jin.

من جهتها أعلنت وكالة “SM Entertainment” التي تشمل فرق “Girls’ Generation” و”EXO” و”Super Junior” و”NCT” و”Aespa” الموسيقية أنها تلغي احتفالاتها بمناسبة الهالوين.

وقالت العلامة التجارية الإيطالية Gucci إنها لن تقيم عرض أزياء Gucci Cosmogonie الذي كان من المقرر عقده في الأول من نوفمبر القادم في سيئول.

كما تم إلغاء مهرجان “Busan OneAsia” الذي كان من المخطط أن يجري مساء اليوم الأحد بمدينة بوسان والمهرجان بمناسبة عيد الهالوين في حديقة “ليغولاند” الترفيهي في مدينة تشونغتشونغ.

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