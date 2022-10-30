2022/10/30 | 15:33 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 30 أكتوبر، 2022 بغداد/المسلة: تتركز الأنظار بعد تشكيل الحكومة العراقية الجديدة على تهيئة مستلزمات انتخابات...

ظهرت المقالة وعود السوداني بالانتخابات المبكرة..



تطيل من التهدئة مع الصدريين والمتظاهرين أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وعود السوداني بالانتخابات المبكرة.. تطيل من التهدئة مع الصدريين والمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وعود السوداني بالانتخابات المبكرة.. تطيل من التهدئة مع الصدريين والمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).