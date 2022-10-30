2022/10/30 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، رفضه للمرسوم الذي وقعه الرئيس المنتهية ولايته ميشال عون، بقبول استقالة الحكومة.وقال ميقاتي إن “الحكومة اللبنانية ستتابع القيام بواجباتها الدستورية كافة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لبنان..



ميقاتي يرفض مرسوم عون بقبول استقالة الحكومة المركز الخبري الوطني.

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