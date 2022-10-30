طيف سامي: أهم اولويات الحكومة تقديم الموازنة العامة

2022/10/30 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم الأحد، ان من أهم اولويات الحكومة تقديم مشروع الموازنة واقرارها.وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،ان “وزير المالية طيف سامي عقدت، اليوم […]

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