2022/10/30 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة على رأس أولويات وزير الموارد المائية بعد استلامه الحقيبة

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