المرور تقدم تنويهاً لسائقي المركبات في بابل

2022/10/30 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بابلاصدرت مديرية المرور العامة، اليوم، الأحد، تنويها للسائقين بشأن تغيير مسار أحد طرق بابل.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "توجد أعمال ضمن محافظة بابل منطقة النيل طريق حلة —كيش"، مضيقة: "وفي الوقت نفسه تتم صيانة جسر مدخل سيطرة الشهيد سلام شنون".واشارت الى انه "تم تحويل مسار طريق المركبات الصالون الى طريق النيل القديم إما مركبات الحمل فقد تم تحويل مسارهن باتجاه سيطرة الباشيه اوسيطرة الشهداء (الاثار)".

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