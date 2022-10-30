وزير الموارد المائية يحدد أولويات العمل بالمرحلة المقبلة

2022/10/30 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

حدد وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الأحد، أولويات العمل بالمرحلة المقبلة، فيما شدد على ضرورة معالجة تغلغل اللسان الملحي وشبكات صرف مياه المجاري المائية التي تصب في شط العرب.

وقالت الوزارة في بيان، ان "وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله عقد عقب استلام مهام عمله في مقر الوزارة، اجتماعاً فنياً بحضور الملاك المتقدم للوزارة".

وأكد ذياب، ان "أولويات عمل الوزارة في المرحلة المقبلة هو إعطاء أهمية قصوى لمحافظة البصرة بتوفير المياه بنوعية وكمية جيدة ومعالجة تغلغل اللسان الملحي ودعوة الشركات الرصينة لتقديم مقترحاتها بشأن إنشاء السدة القاطعة في محافظة البصرة"، لافتا إلى "ضرورة معالجة شبكات صرف مياه المجاري المائية التي تصب في شط العرب وإكمال أنجاز كافة مشاريع الوزارة المتلكئة في المحافظة".

وشدد على "الاهتمام بتوزيع المياه بشكل عادل ومنصف على جميع القطاعات وبالأخص القطاع الزراعي من خلال تلبية الاحتياجات للموسم الزراعي الشتوي وحسب الخطة العلمية الموضوعة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والعمل الدؤوب من أجل تحسين وضع الواردات المائية والالتزام بالخطط العلمية الموضوعة من قبل الوزارة"، لافتا الى "أهمية الالتزام بمخرجات الدراسة الاستراتيجية واعتبارها خارطة الطريق لعمل الوزارة والعمل على تحديثها لمواكبة التغييرات الحاصلة مناخياً مع التحرك الجاد والسريع الاني والمستقبلي باتجاه دول الجوار للاستحصال حصة البلاد المائية وفق المواثيق الدولية".

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