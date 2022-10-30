2022/10/30 | 16:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أكدت وزيرة المالية طيف سامي، الأحد، ان من أهم اولويات الحكومة تقديم مشروع الموازنة واقرارها.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان، ان "وزير المالية طيف سامي عقدت، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعا مع المدراء العامين والكادر المتقدم بالوزارة".

وأكدت سامي خلال الاجتماع على "اهمية التعاون بروح الفريق الواحد، واستكمال مسيرة الإصلاحات اللازمة للسياسة المالية وتوفير متطلبات التنمية الشاملة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة"، مشيرة الى ان "من اهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2023 واقرارها".

وشددت على "ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين كافة الهيئات والدوائر واستثمار الوقت وتعبئة الطاقات، وصولاً الى تعزيز فرص انجاح إدارة الموارد المالية وتحسين استراتيجيات الموازنات الإتحادية، فضلا عن تعظيم جانب الايرادات العامة للدولة، واستكمال مشاريع اتمتة النظام الجمركي والضريبي وحساب الخزينة الموحد".

وتابعت ان "الوزارة تعمل بحسب الانظمة والقوانين التي ترسم أداء مهامها وفق معايير النزاهة ومتطلبات تحقيق العدالة"، لافتا الى ان "المرحلة المقبلة تتطلب منا مضاعفة الجهود وإعداد البرامج باتجاه تمتين ركائز الاقتصاد الوطني المتوازن والمستدام، الداعم للقطاعات الحيوية والإنتاجية، تحقيقاً لمصالح الشعب العراقي بمختلف شرائحه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزيرة المالية: من أهم أولويات الحكومة تقديم مشروع موازنة 2023 وإقرارها ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزيرة المالية: من أهم أولويات الحكومة تقديم مشروع موازنة 2023 وإقرارها ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).