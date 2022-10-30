رئيس الوزراء يوجّه ببذل أقصى الجهود لعلاج وتقديم الدعم لجرحى حادث صهريج الغاز

2022/10/30 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ببذل أقصى الجهود لعلاج جرحى حادث انفجار صهريج الغاز.

وقالت دائرة صحة الرصافة في بيان، أن “سكرتير القائد العام للقوات المسلحة وممثل رئيس الوزراء الفريق أول ركن محمد البياتي، تفقد اليوم، مستشفى الامام علي (ع) لمتابعة جرحى حادث الصهريج برفقة مدير عام صحة بغداد الرصافة علاء المحمداوي لمتابعة مراحل علاجهم”.

وأكد البياتي أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وجه ببذل اقصى الجهود لعلاج الجرحى وتقديم كافة الدعم وتوفير الاحتياجات الخاصة بعلاجهم”.، مشيدا “باجراءات صحة الرصافة وكوادر المستشفى في علاج الجرحى”.

فيما أكد مدير عام صحة بغداد الرصافة علاء المحمداوي، اشرافه شخصيا على مراحل العلاج وتوفير كافة الادوية والفرق التخصصية لعلاجهم، مثمنا الدعم المستمر لصحة الرصافة.

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