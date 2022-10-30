2022/10/30 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأست وزير المالية طيف سامي، اليوم الأحد، اجتماعاً موسعاً مع الكادر المتقدم في وزارة المالية.

وذكر بيان للوزارة، “عقدت وزير المالية طيف سامي، اجتماعاً موسعاً مع المدراء العامين والكادر المتقدم بالوزارة، واكدت خلال الإجتماع على أهمية التعاون بروح الفريق الواحد، واستكمال مسيرة الإصلاحات اللازمة للسياسة المالية وتوفير متطلبات التنمية الشاملة للإقتصاد الوطني خاصة في ظل الظروف الإقتصادية الراهنة”.

وأضافت سامي بحسب البيان، “من أهم اولويات الحكومة الجديدة والوزارة تقديم مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2023 وإقرارها”.

وشددت وفق البيان، على “ضرورة مواصلة التنسيق المشترك بين كافة الهيئات والدوائر وإستثمار الوقت وتعبئة الطاقات، وصولاً الى تعزيز فرص انجاح إدارة الموارد المالية وتحسين إستراتيجيات الموازنات الإتحادية ، فضلا عن تعظيم جانب الايرادات العامة للدولة، واستكمال مشاريع أتمتة النظام الكمركي والضريبي وحساب الخزينة الموحد”.

وأشارت إلى أن “الوزارة تعمل بحسب الانظمة والقوانين التي ترسم أداء مهامها وفق معايير النزاهة ومتطلبات تحقيق العدالة”، مضيفة أن “المرحلة المقبلة تتطلب منا مضاعفة الجهود وإعداد البرامج بأتجاه تمتين ركائز الإقتصاد الوطني المتوازن والمستدام، الداعم للقطاعات الحيوية والإنتاجية، تحقيقاً لمصالح الشعب العراقي بمختلف شرائحه”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيف سامي: من أولوياتنا تقديم مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2023 وإقرارها) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيف سامي: من أولوياتنا تقديم مشروع الموازنة الإتحادية العامة لسنة 2023 وإقرارها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).