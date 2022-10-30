المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري يصدر بياناً ينفي دعوة انصاره للتظاهر في منطقة الحنانة

2022/10/30 | 16:12 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الأحد، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من دعوة أنصار التيار للتظاهر في منطقة الحنانة بالنجف.

وكانت صفحات على مواقع التواصل مؤيدة للتيار الصدري قد تداولت أنباء حول دعوة الأنصار للتجمع في منطقة الحنانة مقر إقامة الصدر بهدف التظاهر لتجديد البيعة للأخير.

وردّ على تلك الدعوات قال المكتب في بيان اليوم، إن “التظاهر أو التجمع قرب الحنانة حق لا يمتلكه أحد إطلاقا إلا بتوجيه وإذن مباشر وصريح من السيد مقتدى الصدر”.

وأضاف البيان “نرجو من الجميع عدم التصديق والإنجرار خلف ما يُشاع من دعوات التجمع في بعض صفحات التواصل الإجتماعي”.

وأكد البيان أن “مانشره (صفاء العلوي) في صفحته محض كذب وافتراء”.

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