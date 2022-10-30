الاحتباس الحراري والعدالة المناخية وبيوت المستقبل

2022/10/30 | 16:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاقم الوضع في الصيف الفائت مع ما حمله من موجات جفاف استثنائية وصلت إلى أوروبا وأشعلت غاباتها وتسببت بأضرار بحيث باتت تستدعي تدابير طوارئ.

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