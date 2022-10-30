2022/10/30 | 16:26 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سينشر الأمير هاري مذكراته التي طال انتظارها بعنوان “SPARE” في يناير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمير هاري يعلن عنوان مذكراته القادمة.. إليك المعنى وراءه) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمير هاري يعلن عنوان مذكراته القادمة.. إليك المعنى وراءه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).