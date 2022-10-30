تقرير: فرص وتهديدات المستقبل السياسي في العراق من وجهة نظر إيرانية

2022/10/30 | 16:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

بعد عام من مفاوضات التيارات والأحزاب العراقية المختلفة؛ خرج هذا البلد من المأزق السياسي أخيرًا باختيار رئيسي الجمهورية والوزراء.



وقد كلف الرئيس العراقي الجديد؛ “محمد شيّاع السوداني”، رئيس الوزراء، بتشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد إجماع التيارات السياسية على خيار (الإطار التنسيقي) لرئاسة الوزراء؛ كما يستهل “محمد رضا فرهادي”، خبير الشأن الإقليمي، تحليله المنشور على موقع (راهبرد معاصر) الإيراني، الذي تابعته (بغداد اليوم).

فرص وتحديات..

يقول الخبير فرهادي في مقاله إنه "في غضون ذلك يمكن تصور بعض التحديات والفرص التي تنتظر المستقبل العراقي؛ والتي تستدعي المناقشة حتى يمكن التنبؤ بالمسار السياسي في “العراق”.ويضيف أنه "من بين هذه التهديدات، يكتسب إثنين من التحديات أهمية قصوى بالنسبة لمستقبل “العراق” مقارنة بباقي التحديات الأخرى هما:( أ ‌) فشل الأحزاب السياسية في الوصول إلى اتفاق بشأن التشكيل الحكومي المرتقب؛ حيث يتم تشكيل الحكومة في “العراق”؛ وفق مبدأ الإجماع والمحاصصة السياسية نوعًا ما.وطبقًا للعرف العراقي السائد يحصل الشيعة على: 12 وزارة و06 للأكراد وواحدة لأهل السُنة، واختيار وزير حقوق الإنسان من بين الأقليات الدينية.وبحسب إعلان “شيّاع السوداني”، فقد وافقت الأحزاب السياسية؛ حتى الآن، على عدد (19) وزير في التشكيل الجديد، وهو ما يعكس تمهيد الأجواء لتشكيل الحكومة.

( ب ‌) المداخلات الأجنبية..تضغط أحزاء داخلية لاستمرار أحداث العام الماضي؛ التي خطط لها أطراف خارجية بالكامل.



في غضون ذلك من المحتمل بالنظر إلى فشل الأميركيين والبريطانيين في تنفيذ مؤامراتهم بـ”العراق”، أن تعمل الأطراف الداخلية على عرقلة مسار مستقبل تشكيل الحكومة العراقية، وتبحث حاليًا عن أجواء مساعدة لتنفيذ تلك المؤامرة.والسيناريو الأميركي عام 2019م؛ للاطاحة بحكومة القانون، وضع “العراق” في حالة من الفوضى السياسية مدة 04 سنوات.

ويشير فرهادي إلى أنه "في الوقت نفسه؛ يُهيء المسار السياسي القائم واختيار رئيسا الجمهورية والوزراء المزيد من الفرص لـ”العراق” والعراقيين؛ بحيث يمكن أن تُفضي مستقبلًا إلى تطورات إيجابية"، مبينا ان "أول هذه الفرص هي خروج “العراق” من المأزق السياسي الذي خططت له بعض الأحزاب الداخلية بالتنسيق مع أطراف خارجية سعيًا إلى تحقيق أهداف ومخططات معينة".

اما الفرصة الثانية فهي التخلص من حالة التوتر والصراع بين الأحزاب السياسية واتساعها دوائرها داخل المجتمع العراقي.وقد رأينا كيف تسببت الصراعات السياسية بين الأحزاب في انتشار الاحتجاجات والمظاهرات الشعبية، وهو ما كان في ذاته سبب إنهيار التطورات السياسية العراقية.

الفرصة الثالثة؛ تكمن في صعود شخصيات ذات ميول مناهضة لـ”الولايات المتحدة” إلى السلطة في “العراق”.

ويمتلك كلًا من “عبداللطيف رشيد” و”شيّاع السوداني”؛ ميول معادية لـ”الولايات المتحدة”، وهذا قد يكون عاملًا هامًا في تنفيذ قرارات “البرلمان العراقي” بشأن طرد القوات الأميركية من “العراق”.والفرصة الرابعة؛ هي توفر إمكانية إحباط المخططات الأجنبية في “العراق”؛ مثل مؤمراة تقسيم هذا البلد.



ووفق المخطط الأميركي بالتعاون مع بعض الدول الأخرى في المنطقة والعالم، فقد كان النية الاستفادة من أجواء الفوضى والاضطرابات والمظاهرات في تقسيم “العراق”.التقييم النهائي..الأوضاع العراقية تنطوي بالوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى على الكثير من الفرص والخروج من المأزق السياسي؛ حيث فشلت الكثير من السيناريوهات والمؤامرة في “العراق”.على سبيل المثال كان “العراق” ليصارع حاليًا الدوران في سلسلة من العمليات السياسية حال نجاح مؤامرة حل البرلمان والدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة.



ولكانت “الولايات المتحدة” أكثر السعداء والمستفيدين من هكذا مسار.

ولابد في الوقت الحالي وفي ظل الاستقرار على اختيار رؤساء القوى الثلاث من تركيز الأحزاب السياسية على تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت، للحيلولة دون استمرار الكثير من المشكلات العراقية نتيجة عدم استقرار الحكومة، وقد تهييء مستقبلًا أجواء بروز العديد من المشكلات الأخرى.

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