العامري يدعو للتحقيق في حادث انفجار صهريج ببغداد وتعويض المتضررين

2022/10/30 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري،

اليوم الأحد، الى الإسراع بالتحقيق في

حادث انفجار صهريج شرقي بغداد، فيما

طالب بتعويض المتضررين.

وقال العامري في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "نتقدم بخالص التعازي وع

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