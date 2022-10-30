السوداني يوجه ببذل أقصى الجهود لعلاج جرحى حادث انفجار صهريج الغاز (صور)

2022/10/30 | 16:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم الأحد، ببذل أقصى الجهود لعلاج

جرحى حادث انفجار صهريج الغاز.

وقالت دائرة صحة الرصافة في بيان تلقته

وكالة نون الخبرية، إن "سكرتير القائد

العام للقوات المسلحة

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