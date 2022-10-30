القبض على ارهابي وتسعة متهمين بقضايا قانونية مختلفة في 3 محافظات

2022/10/30 | 16:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت الاستخبارات العسكرية، اليوم الاحد، القبض على ارهابي وتسعة متهمين بقضايا قانونية مختلفة في الانبار والبصرة وميسان.

وقالت المديرية في بيان صحفي “وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة لقسمي وشعبة استخبارات وأمن قيادة عمليات البصرة وميسان والفرقة السابعة وبالتعاون مع استخبارات وقوة من ألوية تلك القيادات وبمشاركة مفرزة من مكافحة اجرام الزبير ومفرزة من قسم مخدرات القائم، تمكنت مفارز المديرية من القبض على احد الارهابيين المطلوبين للقضاء وفق احكام المادة ( 4 ارهاب ) في قضاء المجر الكبير و أحد مروجي المخدرات في القائم و( 8 ) متهمين بمواد قانونية مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظات ذاتها”.

واافت ” تم تسليم المتهمين الى الجهات ذات الاختصاص أصولياً لينالوا جزائهم العادل”.

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