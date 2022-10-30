2022/10/30 | 16:50 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: IW9k1qdwz3g
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عالمكشوف | بين النزاعات العشائرية والمشاريع الوهمية.. العراق الى أين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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