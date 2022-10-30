2022/10/30 | 16:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، افتتاح مشروع تتبع سير عجلات الوزارة لتوفير استجابة سريعة للأحداث الطارئة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تفتح مشروعاً "يوفر استجابة سريعة للأحداث الطارئة") نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تفتح مشروعاً "يوفر استجابة سريعة للأحداث الطارئة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).