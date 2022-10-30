(صور).. زاخو يخسر أمام ضيفه فريق نادي النجف بهدف وحيد

2022/10/30 | 16:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خسر فريق نادي زاخو أمام ضيفه فريق نادي النجف بهدف دون مقابل، في المباراة التي جرت في الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد على ملعب زاخو، ضمن منافسات الجولة الخامسة للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون اهداف، وفي الشوط الثاني جاء هدف الفوز الوحيد للنجف عن طريق معن احمد في الدقيقة (62) من عمر اللقاء.

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