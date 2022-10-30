العراق: فريق طبي ينجح في إعادة زرع يد رجل قُطعت بآلة حادة خلال العمل

2022/10/30 | 17:08 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُجريت العملية الجراحية النوعية في مستشفى الواسطي التعليمي ببغداد (فيسبوك)

أعلن فريق طبي عراقي في العاصمة بغداد، اليوم الأحد، نجاح عملية إعادة زرع يد رجل قُطعت بواسطة آلة حادة، بعد تعرّضه لحادثة عمل، في محافظة النجف جنوبي العراق.

وبحسب ما جاء في بيان أصدرته دائرة صحة الرصافة بالعاصمة بغداد، فإنّ فريقاً طبياً متخصصاً، برئاسة أثير محمد برهان أجرى عملية إعادة اليد المقطوعة لرجل يبلغ من العمر 30 عاماً.



وكان المصاب قد قصد قسم طوارئ "مستشفى الواسطي التعليمي" وهو في حالة حرجة، في وقت متأخّر من مساء أمس السبت، فأُجريت له التحاليل والفحوصات اللازمة وأُدخِل بعدها إلى غرفة العمليات الجراحية على وجه السرعة ليُعاد زرع يده في عملية جراحية استغرقت زهاء خمس ساعات متواصلة تحت التخدير العام.



وفي خلال العملية التي تكلّلت بالنجاح، جرى تثبيت العظام ورتق الأوتار والأعصاب، ثمّ ربط الشرايين والأوردة، عبر تقنية الجراحة المجهرية.

وأضاف بيان دائرة صحة الرصافة أنّ "نجاح العملية تحقّق بمشاركة فريق طبي متميّز"، مشيراً إلى أنّ "هذا النوع من العمليات النوعية يحتاج إلى مهارات متقدّمة لضمان نجاحها".



ولفت إلى أنّ عمليات جراحية نوعية متميّزة سُجّلت في "مستشفى الواسطي التعليمي" في فترات سابقة، وكانت نسب النجاح كبيرة.

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من جهة أخرى، تعهّد رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني، في الأسبوع الماضي، بدعم القطاع الصحي في البلاد الذي تضرّر كثيراً في العامَين الماضيَين بسبب أزمة كورونا الوبائية، والضغط الذي رافقها على المستشفيات والكوادر الطبية، علماً أنّ العراق سجّل معدّلات إصابة قياسية بكوفيد-19 مقارنة بدول أخرى في المنطقة.

كذلك عقد السوداني في مقرّ وزارة الصحة، أمس السبت، اجتماعاً مع الكوادر العليا في الوزارة ببغداد، لمناقشة وضع القطاع الصحي، وتوفير الأدوية للفقراء، وفقاً لبيان صدر عن المكتب الحكومي العراقي.



وفي خلال الاجتماع، تعهّد السوداني بدعم وزارة الصحة، وتطوير عمل العيادات الطبية والمراكز الصحية في عموم العراق، والارتقاء بما تقدّمه من خدمة للمواطنين في المناطق السكنية.

وفي سياق متّصل، شدّد السوداني على "أهمية توطين صناعة الأدوية محلياً"، بالإضافة إلى "ضرورة رعاية الطبقات الفقيرة، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية (لها) بما يتناسب مع دخلها المحدود".

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