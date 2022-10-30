روسيا تدرج 11 إقليما بريطانيا على قائمة الدول غير الصديقة

2022/10/30 | 17:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مجلس الوزراء الروسي، اليوم الأحد، بإدراج 11 أقليما بريطانيا، تقع ما وراء البحار، على قائمة الدول غير الصديقة لروسيا.وجاء في بيان صدر عن المجلس ونشر في موقعه الرسمي: “تمت إدارج 11 إقليما بريطانيا وراء البحار إلى القائمة، بسبب دعمها للعقوبات التي فرضتها بريطانيا على روسيا.هذه هي جزر برمودا، والمقاطعة البريطانية […]

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