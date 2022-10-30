السودان.. قوات الأمن تطلق الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

2022/10/30 | 17:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الشرطة السودانية، الأحد، الغاز المسيل للدموع بكثافة لتفريق مئات المتظاهرين الذين كانوا يعتزمون الوصول إلى مقر القصر الجمهورى وسط العاصمة، الخرطوم.

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